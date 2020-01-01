إحالة سيدة قتلت طفلتها بـ«الفيل الأزرق» في النزهة للجنايات

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بقتل طفلتها عقب تناولها حبوب "الفيل الأزرق" إلى محكمة الجنايات.وتبين من تحقيقات النيابة أن الأم كانت فى مشاكل دائمة مع طليقها، أثرت على حالتها النفسية، بسبب تهديده لها المستمر بأخذ ابنتها والسفر بها خارج البلاد، مشيرة إلى أنها تزوجت من شخص آخر عقب انفصالها من زوجها الأول، وكانت تعيش معه فى سعادة ولم تشعر الطفلة بأنها مع شخص غريب، وكانت تحبه إلا أن طليقها ظل يهددها بأخذ الطفلة منها.وأضافت المتهمة أنها أصيبت بحالة اكتئاب، وكانت تتعاطى حبوب "الفيل الأزرق"؛ لتدخلها فى غيبوبة مؤقتة لنسيان مشاكلها مع طليقها، كما أنها فكرت فى الانتحار أكثر من مرة بسبب تهديد طليقها فقررت الانتحار وقتل ابنتها حتى لا يأخذها طليقها منها.واعترفت المتهمة أنها أخذت أقراص مخدرة من الصيدلية التي تعمل بها وتناولت حبوب "الفيل الأزرق"، وقررت قتل طفلتها والانتحار بتناول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.كما وضعت لابنتها أقراصا من مخدر فى العصير، مضيفة أنها دخلت فى غيبوبة ثم استفاقت لتجد ابنتها جثة هامدة، وأبلغت الشرطة بالواقعة على أنها حادثة وفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.