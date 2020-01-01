وكيل الأزهر يطمئن طالبة تبكي لخوفها من الامتحان (صور)

اطمأن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على حالة إحدى الطالبات بالقسم الأدبي، كانت تبكي قبيل بدء الامتحان لخوفها من مادة الحديث.وحاور وكيل الأزهر الشريف، الطالبة حوارا أبويا ليطمأنها، من الامتحان وسهولة الأسئلة، وبشرها بأعمال تصحيح المواد السابقة.كان وكيل الأزهر الشريف، تفقد صباح اليوم الأربعاء، لجنة معهد الإمام عبد الحليم محمود حيث يؤدي اليوم طلاب القسم "الأدبي" امتحان مادة الحديث، بينما يؤدي طلاب شعبة العلوم الإسلامية امتحان مادة القرآن الكريم.وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.كما تأكد الشيخ صالح من انضباط فنيات إدارة لجنة الامتحان، مشددًا على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة منع الغش، الذي يعد آفة تفسد الأجيال، بجانب توفير أجواء من الهدوء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.