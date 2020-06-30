كوريا الجنوبية تبدأ فى استخدام عقار لعلاج الحالات الخطرة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية استخدام عقار (ريمديسيفير) كعلاج لمرضى الحالات الخطرة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية - في بيان نقلته وكالة أنباء"يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء - أن البلاد ستبدأ اليوم في استخدام (ريمديسفير) الذي تم اختراعه في السابق لعلاج مرض الإيبولا، لعلاج مرضى الحالات الخطرة بكورونا.وأوضحت أن الدواء الذي طورته شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية، سيتم استخدامه لمرضى كورونا ممن يعانون من أعراض شديدة.. مشيرة إلى أنها وقعت صفقة مع الشركة، ولكن بدون تفاصيل حول الكمية التي حصلت عليها.من جانبها، أكدت جيونج أون-كيونج، مديرة المراكز أن السلطات الصحية تبذل كل ما في وسعها لتوفير العلاج من خلال التعاون مع شركة جيلياد ساينسز كوريا لتوفير كميات إضافية من ريمديسفير.وفي الشهر الماضي، وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء على استخدام عقار (ريمديسيفير) كعلاج لمرض كورونا مع ترخيص خاص يسمح باستيراد المواد غير المصرح بها رسميا في ظروف خاصة.. وأصدرت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية تقريرا قالت فيه إن مرضى كورونا الذين تناولوا ريمديسفير، تعافوا بوتيرة أسرع من أولئك الذين تناولوا دواء بديلا.وأجريت الدراسة التجريبية، وهي أول تجربة سريرية أطلقت في الولايات المتحدة لتقييم علاج تجريبي، على 1،063 مريضا، وأظهرت النتائج الأولية أن مرضى كورونا الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء البديل.. وفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.