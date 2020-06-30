كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و850 حالة.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز مرة أخرى الـ50 حالة وسط انتشار الفيروس في مدينتي (كوانج جو) الجنوبية الشرقية و(دايجون الوسطية) فضلا عن العاصمة (سول) وضواحيها.وأشارت إلى أنه لم يزد العدد اليومي لحالات الإصابة عن 50 حالة خلال يومي 29 و30 يونيو، مسجلين 42 حالة و43 حالة على التوالي، غير أنه ارتفع إلى أكثر من 50 حالة متأثرا بزيادة حادة في حالات الإصابة في مدينة (كوانج جو).وأضافت أن 36 حالة لانتقال العدوى جاءت محليا من أصل الـ51 حالة جديدة، وظهرت 15 حالة إصابة قادمة من الخارج، ليتخطى عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج حاجز الـ10 حالات لليوم السادس على التوالي.وتزداد المخاوف من انتشار كورونا في البلاد مع تأكيد أكثر من 10 حالات إصابة في مدينة (كوانج جو) خلال يوم واحد وتسجيل إصابات يُعتقد بأنها تتسبب في انتقال العدوى في مدرسة ابتدائية في مدينة (دايجون) وسط استمرار حالات الإصابة المرتبطة بالعدوى الجماعية في كنائس في سيئول وضواحيها.وواصل عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج ارتفاعا مستمرا منذ يوم 26 يونيو، مسجلا عددا أعلى من 10 حالات لليوم السادس متتاليا.