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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتجاوز الـ40 ألف إصابة جديدة بكورونا للمرة الخامسة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:01 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بأكثر من 40 ألف حالة جديدة، وذلك للمرة الخامسة في الأيام الستة الماضية.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصًا.

وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يونيو، مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من 6 أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين.

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