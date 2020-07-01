سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-7-2020 في البنوك المصرية





ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.





سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، مقابل تسجيله في بنك الكويت الوطني للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه.



كما شهد سعر اليورو اليوم، انخفاضًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.05 للشراء وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.19 جنيه.





أسعار اليورو اليوم

ومازال يواصل سعر اليورو اليوم تراجعه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.20 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك الخليجي المصري سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.22 جنيه، وفي المقابل، حافظ سعر اليورو في بنك بلوم على استقراره ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه.