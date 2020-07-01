سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-7-2020
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:43 ص
ياسمين محمودطباعة
يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-7-2020، استقراره خلال منتصف تعاملات الأسبوع، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:
ويعتبر اليورو الأوروبي، بمثابة العملات الفقيرة في سوق الصرف الدولي، وبالرغم من إنه عملة رئيسية تتمتع بسعر عالٍ، لا يستخدم بكثرة خارج النطاق الأوروبي، بعكس الدولار الأمريكي.
عالميًا، ارتفع التضخم بمنطقة اليورو خلال شهر يونيو من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو، وبذلك يكون مخالفًا لكل التوقعات والمؤشرات عالمية حول استقراره، وبالتالي تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة.
وفي سياق متصل، حقق اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال شهر يونيو مقارنة مع مايو، حيث زاد 0.3% على أساس سنوي، وذلك بعد أن بلغ التضخم 0.1 % فقط الشهر الماضي.
ووفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، فانخفضت أسعار الطاقة 9.4 % على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 % في مايو، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9 % بعد زيادة 6.7 % في مايو.
محليًا، انخفض سعر اليورو اليوم في مصر، في العديد من البنوك كالبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس، مقابل ارتفاعه في بنك الإسكندرية وبنك البركة.
كما شهد سعر اليورو اليوم، انخفاضًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.05 للشراء وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.19 جنيه.
ومازال يواصل سعر اليورو اليوم تراجعه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.20 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك الخليجي المصري سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.22 جنيه، وفي المقابل، حافظ سعر اليورو في بنك بلوم على استقراره ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه.
ويعتبر اليورو الأوروبي، بمثابة العملات الفقيرة في سوق الصرف الدولي، وبالرغم من إنه عملة رئيسية تتمتع بسعر عالٍ، لا يستخدم بكثرة خارج النطاق الأوروبي، بعكس الدولار الأمريكي.
عالميًا، ارتفع التضخم بمنطقة اليورو خلال شهر يونيو من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو، وبذلك يكون مخالفًا لكل التوقعات والمؤشرات عالمية حول استقراره، وبالتالي تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة.
وفي سياق متصل، حقق اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال شهر يونيو مقارنة مع مايو، حيث زاد 0.3% على أساس سنوي، وذلك بعد أن بلغ التضخم 0.1 % فقط الشهر الماضي.
ووفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، فانخفضت أسعار الطاقة 9.4 % على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 % في مايو، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9 % بعد زيادة 6.7 % في مايو.
محليًا، انخفض سعر اليورو اليوم في مصر، في العديد من البنوك كالبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس، مقابل ارتفاعه في بنك الإسكندرية وبنك البركة.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-7-2020 في البنوك المصرية
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، مقابل تسجيله في بنك الكويت الوطني للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه.
كما شهد سعر اليورو اليوم، انخفاضًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.05 للشراء وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.19 جنيه.
أسعار اليورو اليوم
ومازال يواصل سعر اليورو اليوم تراجعه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.20 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك الخليجي المصري سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.22 جنيه، وفي المقابل، حافظ سعر اليورو في بنك بلوم على استقراره ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه.