إعلام ينحاز للوطن.. الكحكي يكشف تفاصيل الخريطة الجديدة لـ«النهار»

كشف علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، التفاصيل الكاملة لخطة إعادة هيكلة قناة النهار.وقال الكحكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنه تم وضع خطة هيكلة جديدة للقناة من خلال ضم عناصر ووجوه جديدة للعمل بالقناة، موضّحًا أن الخريطة الجديدة لفضائيّة النهار ستبدأ الجمعة المقبل.وأشار إلى أنه تم فصل برنامج باب الخلق الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد كبرنامج منفصل ليكمل مسيرته الرائعة التي بدأها، لافتًا إلى أنه تم تغيير موعد برنامج آخر النهار، ليبدأ من التاسعة مساء، كما انضم الدكتور محمد الباز، لتقديم البرنامج بالمشاركة مع الإعلامي تامر أمين خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.وأكد أنه مع بداية شهر يوليو سيبدأ برنامج (أوضة اللبس) للكابتن أحمد حسام (ميدو)، لافتًا إلى أن الإعلامية راغدة شلهوب تجهّز لبرنامج جديد سيعرض على قناة النهار تستخدم فيه كل التقنيات الحديثة.في سياق آخر، أكد علاء الكحكي أن قناة النهارة وضعت ضوابط جديدة للفقرات الإعلانية المدفوعة بحيث يتم التنويه عن هذه الفقرات، كما سيتم إعلان تصاريح مزاولة المهنة للأطباء تلذين يظهرون في الفقرات الإعلانية.استكمل أن ثوابت قناة النهار أنه إعلام منحاز للوطن ويدعم مؤسساته ويحترم المشاهد، فيما بعث الكحكي برسالة طمأنة للعاملين بقناة النهار قال فيها:" محدش ينكر إننا كنا نمر بظروف صعبة ولا زالت، وأملنا كبير في أن الظروف تتحسّن، بنتحرّك بشكل كبير، لكي نعطي الناس حقوقهم".وواصل رئيس قناة النهار:"اعتقد في الفترة القادمة الدنيا هتنتظم، لكن في النهاية الإعلام الخاص محتاج زقّتين تلاتة إعلانية؛ ليواصل رسالته في التنوير، مؤكدًا أن اليوم الموافق 30 يونيو 2020 هو العيد التاسع لانطلاقة الشبكة".