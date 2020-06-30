إيطاليا: ليبيا لن تكون سوريا لأسباب جغرافية

استبعد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، حدوث ما وصفه بـ "سورنة ليبيا"، لأسباب تتعلق بجغرافية البلاد، مجددا طلبه بوقف التدخل الخارجي ودفع عملية الأمم المتحدة قدما.وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إنه في مؤتمر برلين، تعهد الفاعلون بالالتزام واحترام قرارات المؤتمر، مؤكدًا أن عملية إيريني الأوروبية ستعمل على فرض حظر الأسلحة إلى ليبيا.وأضاف أن احتمالية تحويل ليبيا إلى سوريا، تمثل حالة من الخوف للعديد من المراقبين، موضحًا أن ليبيا ليست سوريا، لأسباب جغرافية هي بالضرورة محاور استراتيجية.وأشار إلى أن هناك دولا بالطبع ستزيد من نفوذها، إلا أنه يجب العمل من أجل سيادة الشعب الليبي ووحدة ليبيا.