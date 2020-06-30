تفاصيل إحالة 3 متهمين قتلوا سائقا لسرقته في مدينة بدر للجنايات

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل سائق بهدف سرقته في مدينة بدر.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بالإكراه وتهديد سائقيها بالأسلحة البيضاء والتخلي عن سيارتهم.وأقر المتهمون بسرقتهم لـ5 سيارات بالإكراه وأقروا بقتلهم للمجني عليه "بهاء. م" سائق، مستخدمين السلاح الأبيض بعد عمل خطة لتوصيلهم واستدراجه بأحد المناطق النائية.كانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة شاب به طعنة بالسلاح الأبيض، وبإجراء التحريات تبين بأنه سائق وبإعداد الأكمنة جرى تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السيارات المسروقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.