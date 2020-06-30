الإبراشي: 30 يونيو مظلة وطنية جمعت كافة المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الخثة التى يتعامل بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا مثيل لها، موضحًا أنهم يريدون الشر والدمار لمصر، وصراعهم الأساسي مع الشعب وليس النظام.وتابع، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "الآن العالم كافة يعلم ولاء جماعة الإخوان لمن، ومن أين يأتى تمويلها وأين يدير التنظيم الدولى مخططاته التخريبية.. قطر تمول وتركيا تدير التنظيم الدولي".وأضاف أن ثورة 30 يونيو مظلة وطنية جمعت كافة المصريين على قلب رجل واحد لإنقاذ الوطن من مخططات التخريب، والشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو كان يشعر بالخوف على الوطن ولكن كان واثقا من الانتصار على الميليشيات الإرهابية.وشدد على أن الشعب ما زال مصرا على استكمال مسيرة بناء الوطن واستكمال أهداف ثورة 30 يونيو، إلى جانب دعم ومساندة مؤسسات الوطن في مواجهة الإرهاب.