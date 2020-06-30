«الإعلاميين» تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 30 يونيو

هنأ مجلس نقابة الاعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.وقال نقيب الإعلاميين إن إرادة الشعب رفضت حكم الجماعة الفاشية وخرجت جموع الشعب المصري في 30 يونيو 2013 للتعبير السلمى والحضاري عن هذا الرفض المطلق لخفافيش الظلام، واستجابت القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب وعادت مصر ثانية إلى أحضان شعبها الوطني الأصيل، وجنى المصريون ثمار ثورتهم بعودة الأمن والأمان والاستقرار.أضاف "بدأت حركة التنمية الشاملة وبناء الحضارة المعاصرة التي كان يحلم بها كل المصريين منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014، مؤكدًا أن الرئيس ضرب مثلًا في العطاء والشجاعة والتضحية فاصبح لنا قدوة، علينا أن نقتدي بها حتى نرى مصر الجديدة التي ننشدها جميعًا".