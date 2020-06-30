راعي كنيسة مارمرقس بأسوان يشارك في «قصص من الخدمة»

يشارك القمص كيرلس صليب راعي كنيسة الكاروز القديس مارمرقس بأسوان، مساء اليوم، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة"، عبر المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي بالكنيسة، خلال فترة صوم الرسل سلسلة عظات جديدة بعنوان " قصص من الخدمة"، بمشاركة كهنة وأساقفة الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.