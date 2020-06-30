مايا مرسى: 30 يونيو طوق النجاة لمصر والمرأة كانت فى القلب منها

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو كانت إرادة شعبية كبيرة جدًا، وثورة على من ظن وتخيل أنه يمكنه تكميم أفواه المرأة المصرية.وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال «التغطية الخاصة» التي تذاع عبر قناة «صدى البلد »، في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن فترة حكم الإخوان كانت فترة ظالمة لمصر، والمرأة المصرية نزلت في ثورة 30 يونيو دفاع عن حقها ووطنها، ثورة 30 يونيو طوق النجاة لمصر والمرأة كانت في القلب منها.ولفتت إلى أنه خلال فترة الثورة كانت تعمل في الأمم المتحدة وكانت تشعر بالحزن للحالة التي وصلت إليها مصر قبل أن يتم الخلاص والانتصار على كل الفكر الظلامي مشيرة إلى أن المرأة المصرية ستحصل على حقها ووصلت لمنصب المحافظ وزادت حقائب الوزارات التي تتولاها المرأة.وأوضحت أن الرئيس السيسي منح المرأة قوة إضافية منذ توليه المسئولية، مردفة: "ثورة 30 يونيو أنصفت المرأة ووضعتها في المقدمة".