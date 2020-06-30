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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت العدل: انحيازك للوطن يجب أن يكون واضحا وإلا تكون ضده

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:14 م
مدحت العدل
مدحت العدل
أحلام عبدالرحمن
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هنأ مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، المصريين بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو، وقال: "مبروك علينا ثورة 30 يونيو، وانحيازك للوطن يجب أن يكون واضحا، وإلا تكون ضد الوطن".

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لقناة "صدى البلد" للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو: "كنت بنزل في الاتحادية أنا ومراتي وأولادي كل يوم، ولقيت في مصر الجديدة سيدات تجاوزن سن الـ80 سنة كانوا يجلسون أمام منازلهم، عشان يشاركوا في الثورة".

وأردف: "لما فكرت الستات دي إيه منزلها، وجدت إنهم كانوا يدافعون عن حياتهم وهويتهم وتاريخهم رغم تقدمهم في السن، كانوا بيدافعوا عن ذكرياتهم وعن اللي عرفوهم".

وتابع: "الشعب المصري يتقبل الآخر ولكن لا يمكن أن يحكمه متطرف"، موجها رسالة للإخوان: "مصر هي سومة أو ناصر وحليم.. وبالنسباكم خيمة أو إمارة وحريم".

وأشار إلى أنه أوقف تصوير مسلسل الداعية يوم 29 يونيو 2013، ليشارك وأعضاء العمل في الثورة ضد حكم الإخوان.

وأضاف: "الإنجازات التي حدثت في 7 سنوات لم تحدث في الـ30 سنة السابقة، لازم نبقى ناس حقانيين ونتكلم عن الإنجازات".

وأردف: "انظري على شبكة الطرق وأنفاق قناة السويس والعشوائيات التي تحولت، ومكانة مصر في العالم الخارجي وتنوع مصادر السلاح، تحسي بالفخر".

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