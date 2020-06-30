مدبولي للسفير العراقي: نرحب بنقل خبراتنا في مواجهة كورونا لبغداد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.وخلال اللقاء نقل سفير العراق تحيات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، معربا عن تطلع العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما وأن العراق يولي اهتمامًا كبيرا بالتعاون مع مصر.وأثنى سفير العراق على ما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفي فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن ما حققته في المجال الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعًا.وأشاد بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بروتوكولات علاج كورونا، وفي إنشاء المستشفيات الميدانية.من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعبًا وحكومة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة في تقديم كل الدعم للعراق، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق في هذا المجال.وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معربًا عن ثقته في أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون في كل المجالات ذات الأولوية لشعبي البلدين.