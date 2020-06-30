«عشية الضم».. اجتماع إسرائيلي أمريكي لبحث تنفيذ مخطط فرض السيادة

يجتمع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدافيد فريدمان السفير الأمريكي لدى تل أبيب، وآفي بركوفيتش المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لمناقشة ملف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار.ويشارك في الاجتماع كل من ياريف ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي، ومئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ورونين بيريتس المدير العام لمكتب نتنياهو، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وألمح نتنياهو، خلال جلسة مغلقة، أمس الاثنين، مع حزب الليكود، أنه قد يتم تأجيل تنفيذ مخطط الضم، والذي كان مقررا له غدا الأربعاء، لاعتبارات أمنية وسياسية، ولكونها عملية مؤقتة.ولم يتوصل الاحتلال إسرائيل - حتى الآن - إلى قرار مع الولايات المتحدة لإعلان الأخيرة دعمها الكامل لتنفيذ مخطط الضم.