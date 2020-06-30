6 وفيات بكورونا فى إيطاليا

ذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 6 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين، وهو أدنى رقم تسجله إيطاليا منذ 28 فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات بـكوفيد-19 في البلاد إلى 34 ألفًا و744 حالة.وذكر بيان الدفاع المدني أنه "يوجد في إيطاليا حاليا 16 ألفًا و496 حالة إصابة بـ كوفيد 19، بانخفاض قدره 185 شخصًا مقارنة بأمس الأول"، مشيرًا إلى تسجيل 126 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية حالة الطوارئ إلى 240 ألفًا و436 حالة، حسب وكالة أنباء آكي الإيطالية.وأشارت نشرة الدفاع المدني، الى أن "305 أشخاص تعافوا من الفيروس خلال يوم واحد، مع ارتفاع المجموع الإجمالي (للمتعافين) إلى 189.196″، بينما "تم إدخال 96 مريضًا إلى المستشفى في أقسام العناية المركزة"، وهم "أقل باثنين عن يوم أول أمس".