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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:05 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية.

وتفقد محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، العيادات المتنقلة المخصصة للمبادرة، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، من خلال العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية والمراكز الطبية بكل إدارة صحية، لتقديم الخدمة الطبية وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو لتجديد تلك القرارات، بهدف تخفيف العبء عن المستشفيات، ووجه بتحرك العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية للأماكن الأكثر احتياجا وازدحاما للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللائقة.

من جانبه، أوضح دكتور أسامه بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.
100 مليون صحة
100 مليون صحة
100 مليون صحة
100 مليون صحة
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
100 مليون صحة
100 مليون صحة
100 مليون صحة
100 مليون صحة
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا
بدء فعاليات «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا

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