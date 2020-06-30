10 إصابات جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وشفاء 3 حالات.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن عدد الحالات المسجلة بالفيروس في سوريا حتى الآن وصل إلى 279 إصابة شفي منها 105 حالات، وتوفيت 9 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.