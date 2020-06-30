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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادية بـ«مستقبل وطن»: 30 يونيو طريق مصر لتحقيق النهضة والتنمية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:52 م
الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار
أشرف لاشين
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قالت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن الإنجازات التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ٦سنوات الماضية دليل على انتصار ثورة 30 يونيو في تحقيق أهدافها النبيلة من نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة.

وأضافت نوار، في بيان لها اليوم، أن مصر شهدت منذ انطلاق هذه الثورة تغيرات واسعة النطاق فمن مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الأمن والاستقرار فيها، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة من خلال إقامة المشروعات القومية العملاقة وما لها عوائد اقتصادية ضخمة، والتى من أهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومالها من فوائد اقتصادية فى التخفيف من حدة الضغط على القاهرة، والعمل على توفير جذب مزيد من الاستثمارات الـجنبية للبلاد، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى أهم المدن الذكية فى مصر والتى ستساهم فى الارتقاء بالجهاز الإدارى للدولة والذى ينعكس مباشرة على كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، بجانب وجود مطار دولى فى العاصمة الإدارية الجديدة ودوره فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو المجيدة عزم الرئيس على تنفيذ عدة مشروعات من بينها الطرق والكبارى وما حققته من الربط لجميع المحافظات والمناطق المصرية، الأمر الذى يسهل حركة الأفراد وحركة البضائع والمهمات وهو الأمرالذى يمنع من انعزالية أية منطقة فى مصر عن باقى المحافظات، كما أن تيسيير حركة البضائع والمهمات يقلل من الوقت ويخفض من تكاليف النقل مما يعزز من تنافسية المنتج المصرى، كما يعد عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

وتابعت نوار:"أنه من ضمن المشروعات، مشروع أنفاق قناة السويس كآحدى أليات الدولة لربط شبة جزيرة سيناء بباقى المحافظات، تلك الأنفاق والتى ستسهم فى زيادة الاستثمارات إلى هذة البقعة الغالية من أرض الوطن، كما ستساعد فى زيادة المساحة المؤهولة بالسكان لشبة جزيرة سيناء ومالها من دور فى دعم مشروع تنمية منطقة قناة السويس".

وذكرت نوار، أن ملف العشوئيات فى مصر شهد تقدم كبير بعد ثورة 30 يونيو وإلى أى مدى نجحت القيادة السياسية فى تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف، عكس ما كان الوضع عليه إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان الوضع سيء للغاية، موضحة أن تطوير العشوائيات فى مصر مجهود عظيم له مردود اقتصادى وإجتماعى، من تحقيق نقلة حقيقية لحياة هؤلاء المصريين وإعطائهم الفرصة الحقيقية لاستعادة آداميتهم وانتماؤهم للوطن.

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