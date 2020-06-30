مقتل مسلحين في مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن بكشمير

أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن بمقاطعة "أنانتناج" في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء، عن مسئول بالشرطة الهندية قوله إن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا وأطلقت عملية تفتيش في مقاطعة "أنانتناج" الواقعة جنوب كشمير صباح اليوم بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود مسلحين في المنطقة.وأضاف المسئول الهندي، أن عملية التفتيش تحولت إلى مواجهة بعد أن أطلق المسلحون النار على فريق التفتيش من القوات الأمنية، الذي قام بالرد على إطلاق النار.يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران أحدهما هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".