استقالة قاض لبناني بعد إحالته للتفتيش

قدم قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح، اليوم الثلاثاء،​ استقالته من منصبه إلى ​مجلس القضاء الأعلى​ بعد إحالته للتفتيش القضائي.وكان ​مجلس القضاء الأعلى​ اتصل أمس بالقاضى مازح​، واستدعاه للاستماع إليه، ولم يلب الأخير الاستدعاء، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.يذكر أن مازح أصدر حكما بمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أي مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية لمدة عام كامل، مع إيقاف أي وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لحزب الله تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلى اللبنانى