محادثات بين قبرص وبريطانيا لمناقشة ما بعد تخفيف الإجراءات الوقائية

أجرى وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب.وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، على موقع تويتر، أنه تم خلال المحادثات مناقشة الخطوات القادمة بعد تخفيف الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالسائحين وقرار المملكة المتحدة حول رسوم الطلاب من دول الاتحاد الأوروبي.من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القبرصية اليوم، أن المحادثات تطرقت أيضًا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص والعلاقات الثنائية بين البلدين.