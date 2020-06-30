إنتصار السيسي: 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

هنأت إنتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو.وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري عن إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني".