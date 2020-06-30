ضبط سيدة استولت على 11 مليون جنيه من ضحايا توظيف الأموال بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيف الأموال لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (المشكو فى حقها) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية والحصول على 11 مليون جنيه مقابل ربح شهرى، إلا أنها توقفت عن سداد ورفضت رد أصل المبالغ المستولى عليها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم ضد السيدة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.