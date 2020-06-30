رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة استولت على 11 مليون جنيه من ضحايا توظيف الأموال بسوهاج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:54 ص
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيف الأموال لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (المشكو فى حقها) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية والحصول على 11 مليون جنيه مقابل ربح شهرى، إلا أنها توقفت عن سداد ورفضت رد أصل المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم ضد السيدة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مقتل عنصرين إرهابيين بسيناء وإحباط مخططهما لإفساد احتفالات 30 يونيو (صور)

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

عالم روسي: الوراثة تلعب دورًا حاسمًا في الإصابة بكورونا

عالم يحذّر من صدمة «كورونا» القاتلة

الأطباء يكشفون عن عقار ضار في علاج كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

الشعب والجيش والشرطة في احتفالية «الثقافة» بذكرى 30 يونيو

معرض «الشارقة للكتاب» يعلن عن بيع كامل مساحاته في الدورة 39

«1000 كاتب»: 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

ماجستير عن تقنيات ترجمة الأعمال الشعرية لــ أحمد الشهاوي