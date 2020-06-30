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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تتعهد بدعم مالى لأوروبا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:25 ص
أولاف شولتس
أولاف شولتس
وكالات
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قبل بدء رئاسة ألمانيا مجلس الاتحاد الأوروبي، أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم إعادة إعمار الدول الأوروبية التي تأزمت من جائحة كورونا بمساعدات مالية.

وقال شولتس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "رخاؤنا في ألمانيا يتوقف بشكل كبير على بيع شركاتنا لمنتجاتها في الخارج أو شراء منتجات من هناك".

وذكر شولتس أن إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى من الشركاء التجاريين المهمين للغاية لألمانيا، وقال: لذلك فإنه من صميم مصلحتنا الخاصة أن نقدم جميعا إسهاما في أن تقف هذه الدول، التي تعاني من مشكلات كبيرة بسبب جائحة كورونا، على أقدامها مجددا بسرعة.. ألمانيا ستقدم إسهامها، لأننا متضامنون.

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