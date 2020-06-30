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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا حول العالم: نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:13 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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حصد فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى صباح اليوم الثلاثاء، أرواح 505 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 10.3 مليون آخرين.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وحدها، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، أرواح أكثر من 126 ألف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 2.6 مليون إصابة.

وفي البرازيل توفي أكثر من 58 ألف شخص جراء تفشي فيروس كوونا، وتم تسجيل حوالي 1.4 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المرتبة الثالثة في عدد الوفيات نجد بريطانيا حيث سجلت 43659 حالة وفاة، وتم تسجيل أكثر من 313 ألف إصابة، تليها إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وعدد الإصابات 240 ألفا.

وفي المرتبة الثالثة في عدد الوفيات تأتي بريطانيا حيث سجلت 43659 حالة وفاة، وتم تسجيل أكثر من 313 ألف إصابة، تليها إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وعدد الإصابات 240 ألفا.

وسجلت فرنسا نحو 30 ألف حالة وفاة وأكثر من 201 ألف إصابة، تليها إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة ونحو 250 ألف إصابة.

ورغم أن روسيا توجد في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت أكثر من 640 ألف إصابة، إلا أنها سجلت فقط 9152 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح، امس الاثنين، على أن العالم لا يزال بعيدا عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.

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