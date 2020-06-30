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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسرة مريضة كورونا يعتدون على أطباء «كفر الشيخ العام»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:57 ص
مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ
عمرو الشامي
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حرر أطباء بمستشفى كفر الشيخ محضرًا ضد أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا، لقيامهم بالتعدي على الطاقم الطبي بالمستشفى بالسب والشتم والضرب، معتقدين تأخر الطاقم الطبي في إتمام عملية الولادة الخاصة بها.

وتلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم أول شرطة كفر الشيخ، من الدكتور عبد المنعم حسن، طبيب باطنة، ونائب إداري بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد حمادة، طبيب نساء وتوليد، وعيد محمد، فرد أمن خاص بالمستشفى، بقيام أسرة مريضة بالتعدي بالضرب والشتم والسب عليهم.

بدأت الواقعة عندما تم حجز "هـ.م" 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بالمستشفى العام، للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم أخذ مسحة لها، وتأكد إيجابية إصابتها عقب ظهور نتيجة التحليل، وأثناء إنهاء إجراءات نقلها إلى مستشفى العزل ببلطيم، شعرت بآلام وضع، وأثناء التجهيز لعملية الولادة، قام عدد من أقاربها بالتعدي بالشتم والضرب والسب على الطاقم الطبي وأحد أفراد الأمن الخاص بالمستشفى.

وانتقل على الفور العميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، والرائد سعد الليبيشي، رئيس المباحث إلى المستشفى، وجرى ضبط المتهمين، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، والسيطرة على الموقف، وتبين أن المتهمين أقدموا بالضرب والشتم على الطاقم الطبي اعتقادًا منهم بوجود تقصير وإهمال من الطاقم الطبي والمستشفى.

وتحرر المحضر رقم 5037 لسنة 2020م، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

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