سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-6-2020
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:48 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30-6-2020، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كماجاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق الريال السعودي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويتم تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.
سعر الريال السعودي اليوم 30-6-2020يأتي سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فجاء السعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كماجاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق الريال السعودي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويتم تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.