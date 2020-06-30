أول فيديو لحريق مستشفى الولادة بالإسكندرية

أظهرت اللقطات الأولى لحادث الحريق الذي نشب بمستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدي وسط الإسكندرية، تصاعد الأدخنة وسط محاولات الأهالى وقوات الحماية المدنية للسيطرة، والتي تمكنت بالفعل من إخماد الحريق، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدى، دائرة قسم شرطة سيدي جابر.وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائى عن المستشفى لحين إنقاذ الإطفاء والتبريد.فيما قامت قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المستشفى من المرضى، وإنقاذ طفلين حديثي الولادة داخل الحضانات، فيما لا زال مصير طفل ثالث مجهول.وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى فى أحد الغرف بالمستشفى، كما انتقلت سيارات إسعاف لإنقاذ الحالات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.