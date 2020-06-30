رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول فيديو لحريق مستشفى الولادة بالإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:36 ص
حريق مستشفى الولادة
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
هبه عويضه_ مصطفى فتحي
طباعة
أظهرت اللقطات الأولى لحادث الحريق الذي نشب بمستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدي وسط الإسكندرية، تصاعد الأدخنة وسط محاولات الأهالى وقوات الحماية المدنية للسيطرة، والتي تمكنت بالفعل من إخماد الحريق، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدى، دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائى عن المستشفى لحين إنقاذ الإطفاء والتبريد.

فيما قامت قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المستشفى من المرضى، وإنقاذ طفلين حديثي الولادة داخل الحضانات، فيما لا زال مصير طفل ثالث مجهول.

وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى فى أحد الغرف بالمستشفى، كما انتقلت سيارات إسعاف لإنقاذ الحالات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية
حريق مستشفى الولادة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

شكرى أمام مجلس الأمن: سد النهضة يهدد وجود ملايين المصريين والسودانيين

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1566 إصابة جديدة بكورونا

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي