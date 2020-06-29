ضبط طن ونصف دقيق منتهى الصلاحية بأحد المطاحن بالأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ضبط طن ونصف دقيق بلدى مدعم منتهى الصلاحية بأحد المطاحن، مساء اليوم الإثنين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والمطاحن.وتم تشكيل لجنه مفاجئة من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان المفتش بالمديرية، حيث تم التوجه إلى مطحن الأقصر وضبط عدد 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82% زنة الواحدة 50 كيلو باجمالي وزن 1.5 طن دقيق مدعم مخصص للمخابز متغير في الخواص الطبيعية ومتحجر، وعليه علامات التلف والفساد ومنتهي الصلاحية.وتحرر المحضر رقم 6182 جنح القسم ضد مدير المطحن ومدير الإنتاج وع م ح، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، يأتي ذلك في ظل التعليمات المشددة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.