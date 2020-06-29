رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرثا محروس: 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:19 م
مرثا محروس
مرثا محروس
محمد الشريف
طباعة
هنأت مرثا محروس، أمين عام المواطنة بحزب "حماة الوطن"، المصريين شعبًا وجيشًا بذكرى ثورة 30 يونيو، متمنية الخير لكل الشعب المصري، والذي يحتفل خلال هذه الأيام بالذكرى السابعة للثورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ البلاد من يد جماعة الإخوان الإرهابية فى ظل حكمهم الظالم.

وقالت مرثا محروس، في تصريحات صحفية، إن ثورة 30 يونيو تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، فكلما كانت الصعاب أكبر كان المجد أعظم، وهنا تكمن عظمة هذه الذكريات ليوم عظيم ثار فيه الشعب المصري ليعلن به النهاية لتحمل صعبات جمة مرت على الوطن طوال فترة حكم الإخوان لمصر.

وأشارت إلى أن إرادة الشعب اجتمعت ليثور ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية، في مشهد تاريخى، لن يمحى من ذاكرة من عايشوه، وقد مضت الثورة في ثلاثة مسارات هي "التصدى للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية".

واختتمت أن بداية المسار كانت عبر رفض الحكم الفاشى الدينى، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، وتضحيات جسام قدمها أبناء المصريين من الجيش والشرطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1566 إصابة جديدة بكورونا

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

«يومان في الأسبوع».. «الأعلى للجامعات» يحدد نسبة حضور الطلاب بالعام الجديد

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي