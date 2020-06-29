مرثا محروس: 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية

هنأت مرثا محروس، أمين عام المواطنة بحزب "حماة الوطن"، المصريين شعبًا وجيشًا بذكرى ثورة 30 يونيو، متمنية الخير لكل الشعب المصري، والذي يحتفل خلال هذه الأيام بالذكرى السابعة للثورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ البلاد من يد جماعة الإخوان الإرهابية فى ظل حكمهم الظالم.وقالت مرثا محروس، في تصريحات صحفية، إن ثورة 30 يونيو تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، فكلما كانت الصعاب أكبر كان المجد أعظم، وهنا تكمن عظمة هذه الذكريات ليوم عظيم ثار فيه الشعب المصري ليعلن به النهاية لتحمل صعبات جمة مرت على الوطن طوال فترة حكم الإخوان لمصر.وأشارت إلى أن إرادة الشعب اجتمعت ليثور ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية، في مشهد تاريخى، لن يمحى من ذاكرة من عايشوه، وقد مضت الثورة في ثلاثة مسارات هي "التصدى للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية".واختتمت أن بداية المسار كانت عبر رفض الحكم الفاشى الدينى، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، وتضحيات جسام قدمها أبناء المصريين من الجيش والشرطة.