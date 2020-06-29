دير الشايب بالأقصر يعلق الصلوات ويقتصرها على الرهبان

أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر تحت رعاية الأنبا سلوانس، تعليق الصلوات بالدير، بناء على البيان الصادر من اللجنة الدائمة من المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وأشار الأنبا سلوانس في بيانه إلى أنه سوف يقتصر صلوات القداسات على الآباء الرهبان فقط، وعدم استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.واختتم بيانه قائلًا: "نصلى إلى الله أن يرفع الوباء عن العالم، بصلوات قديس وشفيع الدير الأنبا باخوميوس".