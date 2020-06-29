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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: السيسي اتخذ قرارًا لم يحدث منذ عهد جوهر الصقلي قبل 1050 سنة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:08 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس يفكر في إنشاء عاصمة جديدة بعد 1050 سنة منذ تأسيس القاهرة في عهد جوهر الصقلي عام 969 ميلادية، للحفاظ على القاهرة الخديوية وإعادتها لرونقها.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُجيد تغيير الواقع، غير واقع مصر بالحفاظ على هويتها في 30 يونيو، والآن يغير الواقع بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بعد 1050 من إنشاء العاصمة القديمة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، يعتذر للقاهرة التي أهملت على مدار 10 قرون.

وأشاد الديهي، بما تم افتتاحه من مشروعات قومية، اليوم، تزامنًا مع ذكري ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن اليوم كان يوما مشهودا، معربًا عن فخره بتواجده باحتفالية 30 يونيو.

وأضاف أن ما تم إنجازه خلال الـ7 سنوات لا يوجد في عقول المسئولين، ولا يوجد في السحارة، وإنما موجود أمام أعين الناس في الواقع على الأرض.

وتابع: "من يحاولون أن يسحروا أعين الناس نحن لهم بالمرصاد، ولن ترهبنا محاولاتهم لإحباطنا والنيل منا، فنحن نعلم عدونا جيدًا".

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