ماكرون: تركيا تتحمل مسؤولية جنائية وتاريخية عما يجري في ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن تركيا تتحمل مسؤولية جنائية وتاريخية عما يجري في الأراضي الليبية.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مساء اليوم مع المستشار الألمانية انجيلا ميركل عقب لقائها في ألمانيا، إن إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا يحمل أخطارا عدة على دول الجوار وأوروبا، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن توضح الحكومة التركية سياستها في ليبيا.وقال ماكرون إن فرنسا لا تدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وإنما دور باريس في ليبيا هو العمل على التوصل إلى حل سياسي دائم.وأكد ماكرون أن تركيا لا تحترم أي التزام تم التوصل إليه في اتفاقية برلين بشأن ليبيا.وأضاف الرئيس الفرنسي "ليبيا تحولت إلى منطقة حرب بالوكالة ونحن ضحايا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها"، مشيرا إلى أن أكبر طرف يتدخل الآن في الشأن الليبي هو تركيا.