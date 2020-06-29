إحالة شبكة دعارة داخل فندق شهير بقصر النيل للمحاكمة
الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:26 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمر المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار محمد الغمراوي، رئيس النيابة، إحالة شبكة دعارة داخل فندق شهير لمحكمة الجنح.
البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام "سماح.إ" ٢٧ سنة وشهرتها كوكي بإدارة صفحة على الفيس بوك لاستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.
وبعرض المعلومات على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيدان أحمد عز ووائل طه، ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من "شيماء.س" ٢٩ سنة شهرتها شوشو و" منى.ق" ٢٦ سنة شهرتها سارة أثناء تواجدهم في فندق شهير بقصر النيل.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.
تم تحرير المحضر رقم ٣٣١٣ جنح قصر النيل وتولت النيابة العامة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام "سماح.إ" ٢٧ سنة وشهرتها كوكي بإدارة صفحة على الفيس بوك لاستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.
وبعرض المعلومات على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيدان أحمد عز ووائل طه، ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من "شيماء.س" ٢٩ سنة شهرتها شوشو و" منى.ق" ٢٦ سنة شهرتها سارة أثناء تواجدهم في فندق شهير بقصر النيل.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.
تم تحرير المحضر رقم ٣٣١٣ جنح قصر النيل وتولت النيابة العامة التحقيق.