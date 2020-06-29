إحالة شبكة دعارة داخل فندق شهير بقصر النيل للمحاكمة

أمر المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار محمد الغمراوي، رئيس النيابة، إحالة شبكة دعارة داخل فندق شهير لمحكمة الجنح.البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام "سماح.إ" ٢٧ سنة وشهرتها كوكي بإدارة صفحة على الفيس بوك لاستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.وبعرض المعلومات على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين.وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيدان أحمد عز ووائل طه، ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من "شيماء.س" ٢٩ سنة شهرتها شوشو و" منى.ق" ٢٦ سنة شهرتها سارة أثناء تواجدهم في فندق شهير بقصر النيل.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.تم تحرير المحضر رقم ٣٣١٣ جنح قصر النيل وتولت النيابة العامة التحقيق.