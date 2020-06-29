فرنسا توقف الإحصاءات اليومية لكورونا

أعلنت السلطات الصحية، اليوم الإثنين، أن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 35 حالة في الأيام الثلاثة الماضية، ليصبح 29813، وأن عدد من يجري إدخالهم المستشفيات يواصل تراجعه المستمر منذ فترة طويلة.وللمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد- 19"، لم تقدم السلطات إحصاءات يومية في مطلع الأسبوع، وقالت إن ذلك سيكون الإجراء المتبع في هذا الصدد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.