رئيس وزراء السودان: تنفيذ مطالب لجان المقاومة خلال أسبوعين

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الإثنين، أنهم ملتزمون بتحقيق العدالة والقصاص لضمان عدم تكرار الجرائم التي تم ارتكابها في العقود الثلاثة الماضية.وقال حمدوك، في كلمة متلفزة مساء اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن حكومته تسلمت مذكرات مطالب لجان المقاومة في السودان وهي مشروعة، مشيرا إلى أن الحكومة ستنفذ المطالب خلال أسبوعين.وكشف حمدوك، أنه سيتخذ قرارات حاسمة سياسية واقتصادية واجتماعية خلال الأيام المقبلة، وسيكون لها أثر كبير، وستحاول بعض الجهات استغلالها، داعيا المواطنين لتوخي الحذر.وأكد رئيس الوزراء السوداني، أنه يثق بيقظة الثوار وتمسكهم بالسلمية، داعيا في الوقت ذاته المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم بسلمية.وكانت الحكومة السودانية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن اعتقال قيادات تنتمي لحزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية» المحلولين، كانت تُخطط لتحركات معادية.