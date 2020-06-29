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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأعلى للآثار» يحدد ساعات زيارة قصر البارون وأسعار التذاكر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:17 م
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المواعيد المقررة لزيارة قصر البارون بداية من غدِ الثلاثاء، أمام الجمهور هي من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، وبسبب توقع الزحام في الأيام الأولى تم تمديد فتح القصر حتى السادسة مساء حتى 15 يوليو.

ولفت وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الحد الأقصى المسموح به لعدد الزوار هو 100 زائر في الساعة الواحدة، ولن يسمح بالدخول إلا بارتداء الكمامة، وتوجد علامات للوقوف.

وأوضح أن التذكرة تسمح للزائر بدخول للطابق الأول وزيارة للطابق الثاني، أما السطح له تذكرة مختلفة.

وحددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر زيارة قصر البارون، حيث تبلغ سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية ١٠٠ جنيه للزائر الأجنبي، و٥٠ جنيها للطالب الأجنبي، و٢٠ جنيها للزائر المصري و١٠ جنيهات للطالب المصري، وتشمل (زيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام)، ماعدا منطقة البانوراما (السطح) حيث تم تحديد تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط تبلغ ٥٠ جنيها للزائر الأجنبي و٢٠ جنيها للزائر المصري.

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