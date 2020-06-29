«الصحة العالمية»: كورونا لن ينتهى ولا ضمانات في الحصول على علاجه

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه لا ضمانات في إمكانية الحصول على لقاح آمن لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال مدير منظمة الصحة العالمية في تصريحات، مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي من مقر المنظمة، إن وباء كورونا "أبعد ما يكون من نهايته"، وفق قناة "العربية"، لافتا إلى أن الفيروس لا يقترب من نهايته رغم مرور 6 أشهر على تفشيه.يذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة حول العالم بكورونا تخطت 10 ملايين، فيما تجاوز إجمالي الوفيات نصف مليون، بجانب تعافي أكثر من 5 ملايين مصاب.