خالد الجندي: نعيش جمودًا فقهيًّا.. ونظرية الخلافة دمرت الأمة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن باب الاجتهاد لم يغلق، وإن حدث هذا ضاع ودمر الدين، لافتًا إلى أن المرحلة التى نعيشها الآن هي مرحلة الجمود الفقهي.وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، أن مرحلة الجمود الفقهي بسبب انشغال الأمة فى العديد من الحروب والمشكلات، لافتًا إلى أن نظرية الخلافة هي التي دمرت الأمة الإسلامية.