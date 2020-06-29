رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبدالغفار»: تعاون مع الاتصالات لإنشاء 7 مجمعات تكنولوجية بالجامعات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:28 م
اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي
أميرة ممدوح
طباعة
أطلق مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الثالثة من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، تحت عنوان "دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس؛ وبمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ ومدير الجلسة.

وخلال الجلسة أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية مجال ريادة الأعمال خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم مع كوفيد 19، وظهور أنواع جديدة من الأعمال غير التقليدية، موجهًا بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التى تمتلكها سواء على مستوى البنية التحتية والمعملية أو الكوادر العلمية، لافتًا إلى ضرورة نشر فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات عن طريق التعليم والتدريب.

وأشار عبدالغفار إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، مستعرضًا محاور استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال تفعيل الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، حيث تتضمن محورى التعليم العالى، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى صدور عدة تشريعات وقوانين من أجل تسريع عملية التعاون فى مجال الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، ومنها: قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع الجهات الممولة، والتنسيق الوطنى لدعم الابتكار والمبتكرين، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم.

واستعرض وزير التعليم العالى الدور المهم للصندوق الوقفي للبحث العلمي في تقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمويل المقترحات البحثية الجماعية القائمة على البحث العلمى، والاستثمار فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتأسيس شركات قائمة على المخرجات البحثية التى دعمها أو مولها الصندوق، ودعم الابتعاث الخارجى لشباب الباحثين.

وأشار الوزير إلى أن هناك (56) مكتبًا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، لافتًا إلى أنه جار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء (7) مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطبيق فكر ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى بالجامعات، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات أولية قابلة للتطبيق التجاري.

من جانبها قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ ومدير الجلسة إن الهدف من تلك الجلسات هو الخروج بتوصيات مجمعة من كل الجهات العاملة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال لتكون بمثابة خارطة طريق لكل خطوات المرحلة المقبلة؛ للوصول إلى استراتيجية خاصة بريادة الأعمال بما يضمن مساهمة هذا القطاع المهم فى التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الهدف يعد إحدى التوصيات التى تم الخروج بها من ورشة عمل "رواد ميتر".

وتابعت خليل: أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت فى مارس الماضي من خلال مشروع رواد 2030 بإطلاق مبادرة "رواد ميتر" بهدف تقديم مؤشرات عن منظومة ريادة الأعمال والابتكار؛ بحيث يتم إتاحة هذه المؤشرات والإحصائيات لصناع القرار للمساعدة فى اتخاذ بعض التدابير والإجراءات التى من شأنها خدمة منظومة ريادة الأعمال بشكل عام.

وخلال فعاليات الجلسة، ناقش المشاركون عددا من المحاور منها: كيفية مساهمة البحث العلمى فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومسرعات الأعمال، وآليات رفع كفاءة مديرى حاضنات الأعمال، والتغيرات التى سوف يشهدها العالم في مجال التوظيف وريادة الأعمال، وتحول العديد من القطاعات والمشروعات بما يتواكب مع التغيرات التى يشهدها العالم بعد كوفيد 19.

وكان مشروع رواد 2030 قد أطلق الجلسة الأولى من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية السبت الماضي؛ برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 3 أعياد

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مستشفى المنتزه

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

طرح كتاب «ندعوك» للباحث عبد الرحمن عمرو عن دار المثقف

«تأثير أزمة كورونا على النظام الدولي» ضمن سلسلة «ثقافة أونلاين»

عرض فيلم «أول يوم» على «يوتيوب التنمية الثقافية» غدًا

«طلات ثقافية» يستضيف ماهر حلبي ومهند خلف.. غدا