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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقل مصابى كورونا بحريق مستشفى العزل لاستكمال العلاج بـ «صدر المعمورة»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:06 م
حريق مستشفى العزل
حريق مستشفى العزل
هبه عويضه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارات العلاج الحر، والصحة المهنية والطوارئ، بمديرية الصحة للمعاينة الفنية لأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية والذي شب به حريق صباح اليوم أسفر عن 7 وفيات، بناءً على قرار رئيس نيابة المنتزه الكلية.

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أنه ورد، صباح اليوم، بلاغ من هيئة الإسعاف، يفيد بنشوب حريق بأحد المستشفيات الخاصة الكائنة بشارع محمد نجيب بسيدى بشر الساعة 5:36 دقيقة صباحا، وقد قامت الإسعاف بالدفع بـ18 سيارة، حيث تم نقل 7 مرضى إلى مستشفى صدر المعمورة لاستكمال العلاج، ونقل 7 متوفين إلى ثلاجة مستشفى صدر المعمورة بناء على قرار النيابة العامة، وقد تم إخطار الجهات المعنية.

وتوجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وقيادات مديرية الأمن والحماية المدنية، ووكيل وزارة الصحة ومدير مرفق الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، انتقل السيد الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى مستشفي صدر المعمورة للاطمئنان علي حالة المصابين، ووجد جميع الحالات في حالة صحية مستقرة تحت العلاج ووجه بتقديم كل انواع الرعاية المطلوبة للمرضى.

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