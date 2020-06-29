القضاء اللبناني يستدعي «مازح».. والأخير يتقدم باستقالته

أفادت قناة أو تى فى اللبنانية، بأن ​مجلس القضاء الأعلى​ اتصل قبل قليل بقاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​، واستدعاه للاستماع إليه.وأشارت القناة إلى أن القاضي مازح لن يلبي الاستدعاء، وسيتقدم باستقالته ظهر غد الثلاثاء.وكان مازح أصدر حكما بمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أي مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية لمدة عام كامل، مع إيقاف أي وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لحزب الله تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلى اللبناني.