السيسى يتفقد «البارون» بعد ترميمه (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر البارون، اليوم الإثنين، بعد افتتاحه وترميمه، ويأتي ذلك خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمنطقة شرق القاهرة ومطاري سفنكس والعاصمة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.ويقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، تحديدًا في شارع العروبة في شارع صلاح سالم على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي.