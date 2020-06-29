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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب جمال عباس: ثورة 30 يونيو أسقطت احتلال الإخوان لمصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:53 م
النائب جمال عباس،
النائب جمال عباس،
أشرف لاشين
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هنأ النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري بكافة طوائفه بالتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عباس في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من المُخطط الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية بتدمير الوطن وتحويل سيناء إلى إمارة للإرهاب والإرهابيين، مُؤكدًا أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت الدولة المصرية من بطش الإخوان التي استهدفت الدولة المصرية خلال العام الذي حكمت فيه مصر، مُذكرًا أن ثورة 30 يونيو ستظل دائمًا وأبدًا علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والوطن العربي بأكلمه بعد الانتفاضة الشعبية الجارفة ضد قوى الشر والظلام،

كما أكد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، أن ثورة 30 يونيو أسقطت احتلال الإخوان لمصر، وكشفت عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية أمام العالم.

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