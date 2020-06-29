اتصالات جارية لثني مدير عام وزارة المالية اللبناني عن استقالته

أفادت مصادر مطلعة اليوم الإثنين، بأن استقالة مدير عام وزارة المالية اللبنانى آلان بيفانى لا تتعلق بخلافات مع وزير المالية غازى وزنى.وكشفت المصادر عن وجود اتصالات حثيثة تجرى مع بيفاني لثنيه عن الاستقالة وعن المؤتمر الصحفي الذي ينوي القيام به عصر اليوم لشرح أسباب الاستقالة.وأوضحت المصادرن أن بيفانى تعرض لضغوط كثيرة من مرجعية مالية كبيرة، وهي قامت بدفع مبالغ مالية طائلة لتشويه سمعته، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.ويمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة أدت إلى خروج المظاهرات الاحتجاجية بالشوراع وقطع الطرقات نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل اليرة اللبنانية.ومن المقرر أن يعقد بيفانى مؤتمرا صحفيا عصر اليوم لشرح الأسباب وتفاصيل استقالته خاصة، وهناك أنباء أن الاستقالة جاءت بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأزمة الحالية.