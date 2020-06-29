شبكة أمريكية: تركيا تدعم الإرهاب وتشعل الفوضى في سوريا

أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن الجماعات الإرهابية في سوريا تشهد انقسامات كبرى ترعاها تركيا، ما أشعل الخلافات التي تطورت لاشتباكات مسلحة في إدلب.وتابعت أن هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، شنت حملة عسكرية ضد الجماعات الجهادية المتنافسة، بدعم وموافقة من جيش الاحتلال التركي.وأضافت أن هيئة تحرير الشام تعد هي القوة المهيمنة في إدلب، والتي تعد آخر معقل للمتطرفين في سوريا، واقتحم عناصر الجماعة الإرهابية قرية عرب سعيد في إدلب، وألقوا القبض على العديد من المسلحين الجهاديين، بمن فيهم أحد قادة جماعة حراس الدين.وتعد حراس الدين واحدة من عدة فصائل إرهابية تعمل في شمال غرب سوريا، والجماعة هي الفرع الرئيسي لتنظيم القاعدة في البلد الذي مزقته الحرب، وقبل قطع العلاقات رسميًا مع الجماعة الإرهابية العالمية في عام 2016، وكانت هيئة تحرير الشام تُعتبر الفرع السوري لتنظيم القاعدة، في ذلك الوقت، وكانت تعرف باسم جبهة النصرة.وأشارت إلى أن الحملة القمعية تأتي بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان العديد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حراس الدين، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق الجهود في القتال ضد الجيش السوري، وقوات التحالف.