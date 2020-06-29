«التخطيط»: إطلاق «رواد ميتر» لتقييم مبادرات ريادة الأعمال

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، إن الوزارة أطلقت مبادرة "رواد ميتر" بهدف تقديم مؤشرات عن ريادة الأعمال والابتكار لإتاحتها أمام صناع القرار لمساعدتهم في سن التشريعات والقوانين والإجراءات الدافعة لريادة الأعمال.وأضافت مدير المشروع، خلال كلمتها بندوة نظمتها وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي واحدًا من أهم أهداف ريادة الأعمال والتي يمكن من خلالها مساعدة الشركات الناشئة وشباب الجامعات في خلق مشروعهم الخاص وتيسير الحصول على التمويل اللازم والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم.