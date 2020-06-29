المشدد 3 سنوات لعاطلين لترويج الهيروين بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك في ترويج مخدر الهيروين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ط.ع" عاطل، و"ا.م" عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، لترويجها على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطهما الإجرامى.كان قسم شرطة المرج قد تلقي معلومات مفادها قيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانًا له لترويج تجارتهما غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد المخدرة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين، وذلك أثناء قيامهما بترويجها على عملائهما في المنطقة، وتحرر المحضر اللازم.